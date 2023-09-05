Водитель легковушки погиб после столкновения с электричкой в Подмосковье

Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении машины с электричкой в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

ДТП произошло сегодня днем возле железнодорожной станции «Кузяево». По предварительным данным, легковушка пересекала нерегулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным РИАМО, водитель легкового автомобиля выехал на переезд прямо перед приближающимся электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще семь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Подмосковье.