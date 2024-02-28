Водитель маршрутки, объезжавший пробку по «встречке» в Котельниках, привлечен к ответственности

Водителя маршрутки, который объезжал пробку по встречной полосе в Котельниках, привлекли к ответственности.

Инцидент произошел на втором километре Лыткаринского шоссе, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Полицейские установили личность водителя — им оказался местный житель 1995 года рождения. В ходе общения с сотрудниками ГИБДД мужчина вел себя вызывающе и нецензурно выражался.

Нарушителя доставили в отдел полиции. В отношении него составили два административных протокола — за нарушение ПДД и мелкое хулиганство. Материалы направлены в Мировой суд.

Ранее подмосковные полицейские задержали двоих подозреваемых в краже снегохода за 500 тысяч рублей.