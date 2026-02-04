Водитель Mitsubishi потерял управление и снес ограждение в Южно-Сахалинске

В среду, 4 февраля, на одной из улиц Южно-Сахалинска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Mitsubishi Pajero. Об инциденте сообщили в профильном городском Telegram-канале « Авточат ».

По информации очевидцев, авария случилась на улице Октябрьской в ранние часы. Как уточняется, водитель не удержал автомобиль под контролем, после чего машина выехала за пределы проезжей части, повредила дорожное ограждение и врезалась в опору освещения.

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, транспортное средство получило значительные механические повреждения. Данные о возможных пострадавших на момент публикации не поступали.

Сообщается, что на месте работали службы реагирования, для вывоза поврежденного автомобиля был направлен эвакуатор. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что четверо детей погибли в ДТП в Красноярском крае.