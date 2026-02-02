Четверо детей погибли в ДТП в Красноярском крае

Авария в Красноярском крае унесла жизни пяти человек, среди которых четверо — несовершеннолетние. Причиной столкновения на федеральной трассе стал оторвавшийся от грузовика модульный дом, вылетевший на встречную полосу. Об этом пишет ТАСС.

Трагический инцидент произошел на 965 километре федеральной трассы «Сибирь», проходящей через Рыбинский округ. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, ситуация развивалась стремительно: водитель тяжелого грузовика занимался транспортировкой габаритного груза — модульного дома. Прицепное устройство не выдержало нагрузки, из-за чего перевозимая конструкция отсоединилась и на полной скорости выкатилась на встречную полосу.

У 52-летнего водителя ГАЗели практически не было шансов избежать мощного удара. В результате столкновения на месте скончались пять человек. Как уточнили представители ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, среди погибших оказались четверо подростков в возрасте 16—17 лет.

На месте происшествия продолжают работать следственные группы и эксперты-криминалисты. Специалистам предстоит выяснить, соблюдал ли водитель грузового автомобиля правила перевозки крупногабаритных грузов и в каком техническом состоянии находилось сцепное устройство. На данном участке трассы Р-255 временно ограничено движение, пока дорожные службы устраняют последствия катастрофы. Трасса «Сибирь» считается одной из самых загруженных и опасных магистралей региона, где из-за высокой плотности потока и сложных погодных условий ежегодно фиксируются сотни серьезных происшествий.



Ранее в городе Ревда мужчина, сбивший насмерть двух школьниц, пытался обжаловать постановление о своем взятии под стражу.