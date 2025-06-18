В Новосибирске на видео попало, как сибиряк сбил людей, собиравших деньги

Отмечается, что накануне на пешеходном переходе между двумя мужчинами произошел конфликт, который плавно «перетек» на проезжую часть. Через некоторое время один из участников потасовки убежал, оставив после себя рассыпанные пятитысячные рублевые купюры.

На опубликованных кадрах видно, как к деньгам после этого подбегают другие местные жители, которые начали собирать их. В этот момент прямо в них врезается автомобиль, из-за чего собиравшие купюры поспешили ретироваться, но один из них начал выяснять отношения с водителем.

Через некоторое время на место происшествия прибыли правоохранители, однако обнаружить участников драки им так и не удалось.

Ранее сообщалось, что в ХМАО девушка получила оскольчатый перелом после ДТП с подростком на самокате.