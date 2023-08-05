Водитель наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть вне перехода, в подмосковной Коломне

В региональном Министерстве дорожной инфраструктуры и транспорта рассказали, что ДТП, произошедшее в подмосковной Коломне, рассмотрят в рамках еженедельной комиссии с участием Госавтоинспекции и муниципалитета.

Сегодня ночью на улице Октябрьской революции в Коломне водитель наехал на пешеходов, которые переходили проезжую часть вне перехода. В результате чего один из пешеходов погиб, а другой ранен. Стоит отметить, что на расстоянии 150 метров от места ДТП оборудован регулируемый пешеходный переход. Освещение на участке есть.

В ведомстве также подчеркнули, что по результатам рассмотрения данного дорожно-транспортного происшествия будут приняты оперативные меры для избежания повторных случаев на данном участке дороги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что участок трассы М-12 в Подмосковье сдадут досрочно.