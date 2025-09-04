Водитель погиб в ДТП на трассе Южно-Сахалинск — Оха

В Южно-Сахалинске дорожно-транспортное происшествие (ДТП) унесло жизнь 24-летнего автомобилиста. Инцидент произошел 3 сентября в 21:50 на восьмом километре трассы, соединяющей Южно-Сахалинск и Оху.

Как установило предварительное расследование, молодой человек, обладавший водительским опытом менее года (11 месяцев), управляя транспортным средством марки Suzuki Escudo, двигался в южном направлении и не смог удержать контроль над машиной. В итоге автомобиль съехал с дорожного полотна и столкнулся с мачтой освещения.

От полученных повреждений водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте аварии до прибытия медицинских работников.

По факту случившегося ведется проверка.

