Водитель погиб в ДТП на трассе Южно-Сахалинск — Оха

Водитель не пристегнулся и погиб в ДТП на трассе Южно-Сахалинск — Оха
Фото: [Медиасток.рф]
В Южно-Сахалинске дорожно-транспортное происшествие (ДТП) унесло жизнь 24-летнего автомобилиста. Инцидент произошел 3 сентября в 21:50 на восьмом километре трассы, соединяющей Южно-Сахалинск и Оху.
Как установило предварительное расследование, молодой человек, обладавший водительским опытом менее года (11 месяцев), управляя транспортным средством марки Suzuki Escudo, двигался в южном направлении и не смог удержать контроль над машиной. В итоге автомобиль съехал с дорожного полотна и столкнулся с мачтой освещения.
От полученных повреждений водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте аварии до прибытия медицинских работников.
По факту случившегося ведется проверка.
