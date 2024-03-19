Водитель пострадал в ДТП с участием грузовика и «Газели» на ЦКАД в Подмосковье

Один человек пострадал в результате ДТП на внешней стороне ЦКАД в районе подмосковных Бронниц. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области сообщает Агентство «Москва» .

Авария случилась накануне вечером. Известно, что большегруз с полуприцепом врезался в стоявшую в правом ряду «Газель» дорожных служб.

Движение в районе дорожно-транспортного происшествия было временно ограничено и осуществлялось по одной полосе. В результате аварии пострадал водитель «Газели».

Ранее сообщалось, что на Егорьевском шоссе в Подмосковье столкнулись грузовик и легковая машина.