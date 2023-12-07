Водитель, сбивший насмерть пенсионерку и ее 6-летнюю внучку в Раменском, получил 10 лет колонии

Суд в Раменском приговорил водителя иномарки, который сел за руль пьяным и сбил насмерть пенсионерку и ее шестилетнюю внучку, к десяти годам колонии общего режима.

Мужчине также запрещено на три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в ноябре прошлого года. Пожилая женщина и ее внучка скончались на месте.

Уточняется, что приговор пока не вступил в законную силу. Также суд удовлетворил частично гражданский иск потерпевшей на сумму свыше трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Можайске водитель маршрутки совершил наезд на 99-летнюю женщину.