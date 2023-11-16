Водитель за рулем иномарки сбил человека на пешеходном переходе в Солнечногорске

На Тимоновском шоссе в подмосковном Солнечногорске иномарка сбила человека, который переходил проезжую часть, сообщает сетевое издание «Сенеж» .

По словам очевидцев, дорожно-транспортное происшествие случилось утром возле базы отдыха «Дом художника». Кадры с места ДТП опубликованы в соцсетях. Судя по фотографиям, человек, на которого совершил наезд водитель за рулем легковушки, передвигался по пешеходному переходу.

Уточняется, что пострадавшего госпитализировали. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье приговорил к трем годам колонии-поселения водителя, который устроил ДТП с двумя погибшими в Серебряных Прудах.