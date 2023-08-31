Жительница Подмосковья стала жертвой ДТП с участием автобуса и фуры в Саратове

Серьезная авария произошла минувшей ночью на федеральной трассе Саратов — Волгоград вблизи села Синенькие. Там столкнулись автобус и фура.

По предварительным данным, большегруз въехал в стоявший автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД. В результате аварии погиб один человек, еще десять получили различные травмы.

Как уточнил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, рейсовый автобус направлялся из Москвы в Махачкалу. Жертвой ДТП стала жительница Подмосковья. Семь человек, включая двоих детей, были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Еще троим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

«К сожалению, в ДТП погибла жительница Московской области. <…> Все десять пострадавших, включая двух детей, являются жителями Дагестана, Подмосковья и Бурятии», — рассказал Бусаргин.

По факту дорожно-транспортного происшествия начата доследственная проверка. Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Саратовской области, за рулем большегруза находился 62-летний водитель.

Ранее сообщалось, что пенсионерка перепутала педали и въехала в здание ТЦ в подмосковной Балашихе.