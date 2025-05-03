Водитель задним ходом переехал пожилую женщину на парковке на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском в субботу, 3 мая, случилось жуткое дорожное происшествие: водитель внедорожника, двигаясь задним ходом, не заметил пожилую женщину, которая также не обратила внимания на приближающийся автомобиль.

Как пишет ИА «Кам 24» со ссылкой на краевое управление ГИБДД, инцидент произошел в 12:20 около дома № 2/1 на улице Сахалинской. 53-летний водитель автомобиля «Тойота-Лэнд-Крузер», маневрируя задним ходом, совершил наезд на 82-летнюю женщину.

Пенсионерка шла по территории парковки, не проявляя бдительности. Видеозапись демонстрирует, что автомобиль переехал пешехода. В момент происшествия на парковке не было других людей. Вскоре к месту происшествия подбежала женщина и, увидев произошедшее, испытала шок.

Пострадавшую немедленно доставили в отделение интенсивной терапии. Водитель был трезв. Представители ГАИ отметили, что за последний год он 16 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

Ранее сообщалось, что в Мичуринске автомобиль совершил наезд на толпу пешеходов.