Водителей грузовиков в Подмосковье проверят на наличие тахографов

Сегодня во всех округах Подмосковья стартует мероприятие «Тахограф», направленное на профилактику ДТП. Об этом сообщила пресс-служба областного Минтранса.

До конца недели сотрудники Госавтоинспекции будут проверять наличие в грузовых и пассажирских транспортных средствах тахографа — специального устройства, которое контролирует режим труда и отдыха выходящих на линию работников автотранспортных мероприятий.

Отсутствие тахографа влечет за собой последствия, которые напрямую влияют на аварийность, подчеркнули в ведомстве. За такие правонарушения юрлица будут привлечены к административной ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил внимательно следить за ямочным ремонтом на дорогах региона.