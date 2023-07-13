Водителей Подмосковья призвали соблюдать дистанцию на дорогах из-за дождя и ветра

Минтранс Подмосковья призвал автолюбителей соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах региона в связи с непогодой.

Как сообщила пресс-служба ведомства, местами в Московской области идет небольшой дождь, а порывы ветра достигают двенадцати метров в секунду.

«Будьте аккуратны и не паркуйте транспорт под деревьями и шаткими конструкциями», — говорится в сообщении.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона отметили, что сейчас загруженность дорог оценивается как невысокая и составляет три балла. Движение затруднено на Ленинградском, Каширском, Носовихинском, Щелковском и Пятницком шоссе, а также на трассах «Дон», «Крым», «Беларусь», «Балтия» и «Урал».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов внимательно следить за ямочным ремонтом на дорогах региона.