Водителя-«дрифтера» привлекли к ответственности в подмосковных Мытищах

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности местного жителя, который совершал опасные маневры на автомобиле на перекрестке улиц Веры Волошиной и Семашко в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой водитель, управляя машиной иностранного производства на регулированном перекрестке, несколько раз разворачивался, нарушая правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих.

Сотрудники Госавтоинспекции смогли установить личность владельца транспортного средства, устроившего «дрифт». Оказалось, в тот день за рулем находился его 18-летний сын, получивший водительское удостоверение в 2023 году.

Известно, что в отношении молодого человека составлено десять протоколов об административных правонарушениях КоАП РФ, а общая сумма штрафов, наложенных на правонарушителя, составила четырнадцать тысяч рублей.

Ранее стало известно, что жителя Мытищ задержали за незаконный оборот оружия.