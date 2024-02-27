Водителя-«дрифтера» привлекли к ответственности в подмосковных Мытищах
Фото: [Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области]
Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности местного жителя, который совершал опасные маневры на автомобиле на перекрестке улиц Веры Волошиной и Семашко в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлена видеозапись, на которой водитель, управляя машиной иностранного производства на регулированном перекрестке, несколько раз разворачивался, нарушая правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих.
Сотрудники Госавтоинспекции смогли установить личность владельца транспортного средства, устроившего «дрифт». Оказалось, в тот день за рулем находился его 18-летний сын, получивший водительское удостоверение в 2023 году.
Известно, что в отношении молодого человека составлено десять протоколов об административных правонарушениях КоАП РФ, а общая сумма штрафов, наложенных на правонарушителя, составила четырнадцать тысяч рублей.
Ранее стало известно, что жителя Мытищ задержали за незаконный оборот оружия.