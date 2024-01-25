Водителя каршеринга задержали на трассе в Подмосковье по подозрению в сбыте наркотиков

На трассе «Дон» в Подмосковье задержали водителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Инспекторы остановили для проверки документов автомобиль каршеринга. В ходе беседы они заметили, что водитель нервничает. Сотрудники ДПС вызвали на место оперативно-следственную группу.

В ходе осмотра машины были обнаружены пять свертков с порошкообразным веществом. Общая масса составила около пяти килограммов. Экспертиза показала, что в одном из свертков находилось производное N-метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Оставшуюся часть изъятых свертков исследуют в рамках дела.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали в Балашихе водителя с 300 граммами мефедрона.