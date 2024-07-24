Водителя, который выехал на «встречку» в Одинцово, привлекли к ответственности

Водителя легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу на улице Маршала Неделина в Одинцово, привлекли к административной ответственности.

Видео с правонарушителем появилось в соцсетях. Оперативники выяснили, что инцидент произошел накануне. Водитель транспортного средства был незамедлительно установлен. Им оказался двадцатилетний местный житель.

Собранные материалы направлены в Мировой судебный участок города.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье водитель за рулем иномарки сбил двух подростков на электросамокате, которые пересекали проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.