Водителя, подозреваемого в хищении автомобиля с грузом, задержали подмосковные полицейские

Сорокапятилетнего уроженца Средний Азии, проходившего стажировку в должности водителя-экспедитора, подозревают в краже автомобиля с грузом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что злоумышленник в течение нескольких месяцев проходил стажировку по должности водителя-экспедитора в компании по продаже автостекол. В один из дней стажер должен был осуществить доставку товара по указанным адресам. Однако, загрузив продукцию и отправившись в рейс на машине, принадлежащей организации, он перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила более трех миллионов рублей.

Полицейские смогли отследить путь передвижения похищенного транспортного средства, а затем успешно задержали подозреваемого в Тульской области. Так, правонарушитель с целью сокрытия своих противоправных действий поменял на краденом автомобиле государственные регистрационные номера.

В отношении задержанного следователем возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мытищинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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