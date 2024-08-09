Водолацкий: атаки ВСУ в Курской области поставили точку в возможных переговорах
Фото: [Министерство обороны РФ]
Атаки на Курскую область поставили под сомнение вопрос переговоров с Украиной и подтвердили необходимость создания санитарной зоны на границе, заявил депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий.
«После того, как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели», — сказал генерал.
Он отметил, что Зеленский пытается втянуть Европу в конфликт, используя при атаках на территорию России западное вооружение.
Глубина санитарной зоны, по мнению генерала, должна зависеть от дальности имеющихся в распоряжении ВСУ ракет: «если ракета может пролететь 200 километров, то и санитарная зона должна быть 200 километров».
Ранее Минобороны РФ сообщило о переброске некоторых сил российской армии на курское направление.