Водолазы МЧС продолжают исследовать дно пляжей Севастополя после атаки ВСУ

Специалисты МЧС продолжают обследовать пляжи Севастополя, которые 23 июня подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости с места происшествия.

Водолазы исследуют акваторию на предмет наличия обломков и взрывоопасных предметов.

Украинская армия целенаправленно атаковала пляжи Севастополя в воскресенье, 23 июня. ВСУ использовали переданные США кассетные ракеты ATACMS. По данным Министерства обороны РФ, силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось отразить атаку четырех ракет.

Из-за подрыва осколочной боевой части над пляжем Учкуевка, где в этот день отдыхали горожане и гости города, погибли четыре человека. Разные травмы получили 153 человека, в том числе 27 детей.

24 июня в Севастополе и Крыму был объявлен траур. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев находился в контакте с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства выразил семьям погибших соболезнования.

Ранее мы сообщали, что россияне отказываются везти своих детей в детские лагеря Крыма и Краснодарского края на фоне обострившихся атак со стороны ВСУ.