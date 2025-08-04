В своем Телеграм-канале российский военный блогер Борис Рожин иронично прокомментировал информацию, которая появилась в интернете и вызвала широкий резонанс. Согласно этим данным, руководство Вооруженных сил России якобы отправляет в атаку на город Покровск (ранее известный как Красноармейск) женщин и солдат, которые передвигаются с помощью костылей.

Он охарактеризовал эту информацию как «потрясающую» и сообщил, что подобные восхитительный «сведения» можно найти в украинских сообществах в социальных сетях.

3 августа силы Российской Федерации взяли в кольцо город Красноармейск с трёх направлений, что создаёт для Вооружённых сил Украины крайне тяжёлое положение.

Российские военные добиваются успеха, истощая оборонительные рубежи украинских войск и растягивая линию фронта.

Ранее руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поделился информацией о том, как продвигаются российские войска в Днепропетровской области.