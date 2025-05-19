Военэксперт Дандыкин назвал возможные направления наступления российской армии летом

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, у российской армии на территории южного Донбасса наметились успехи после тяжелых боев, летом Вооруженные Силы РФ могут начать наступление на город Днепр. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что это нужно для создания буферной зоны и обеспечения безопасности приграничных регионов.

По мнению эксперта, цели российских войск могут располагаться в Одессе, куда приходят грузы военного назначения, однако важно исходить из итогов переговоров. Так, если ничего не получается, значит, ситуация на летний сезон такая, что так или иначе нам придется делать зоны безопасности в нашем приграничье, потому как враг продолжает обстреливать, наступать, минировать, бить беспилотниками, кошмарить приграничные районы Курской и Белгородской областей и прощупывает подходы к Брянской области.

Ранее военный аналитик Полетаев назвал приоритетные направления для российской армии в зоне СВО.