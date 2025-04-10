Военный аналитик Полетаев назвал приоритетные направления для Армии России в зоне СВО

Вероятность того, что российские войска начнут наступление на Красный Лиман, о чем все чаще сообщают украинские СМИ, крайне мала, поскольку это направление является стратегически невыгодным. Об этом в беседе с «Лентой.ру» поведал Сергей Полетаев, военный эксперт и один из основателей аналитического проекта «Ватфор».

По его мнению, наступление в направлении реки Оскол и Красного Лимана может быть лишь отвлекающим маневром, в то время как основной удар российских войск может быть нанесен гораздо южнее.

«[Красный Лиман] — это оперативный тупик. Чтобы выйти [через него] к Славянску и Краматорску, придется форсировать Северский Донец. Летом 2022-го, даже когда Лиман был под нашим контролем, этого сделать не удалось», — объяснил Полетаев.

Касаясь ключевых векторов наступления Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции, он предположил, что в дальнейшем российское военное руководство, вероятно, будет все чаще использовать стратегию, которая была успешно применена при освобождении приграничных районов Курской области.

В результате стремительного наступления российских войск, которое длилось всего несколько дней, удалось преодолеть десятки километров и временно нарушить оборону Вооруженных сил Украины, так считает эксперт.

«Сначала — быстрый охват флангов, затем — продолжительное время методичное истощение гарнизона, и только потом — молниеносный, резкий штурм с прорывом в оперативную глубину. Если судить по этой логике, я бы внимательно присмотрелся к Покровску и Константиновке в ДНР», — подытожил Полетаев.

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