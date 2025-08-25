Новая украинская ракета «Длинный Нептун», представленная в праздничном ролике ко Дню независимости, может оказаться информационной мистификацией. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин. Он напомнил, что базовый «Нептун» является глубокой модернизацией советской противокорабельной ракеты и сейчас ВСУ применяют их крайне ограниченно.

По словам эксперта, модернизация ракеты сопряжена с серьезными техническими трудностями. Простое увеличение размеров и установка двигателя от старого самолета — это одно, а реальные летные характеристики, точность и скорость — совершенно другое. Дандыкин отметил, что российские системы ПВО хорошо знакомы с обычными «Нептунами» и научились эффективно с ними бороться, что, вероятно, и объясняет их редкое применение на фронте. Причинами могут быть как разрушенное производство, так и дефицит самих ракет.

Эта ситуация напоминает историю с ракетой «Сапсан», шумиха вокруг которой завершилась после ударов по предприятиям, отодвинувших ее производство на годы. Эксперт предполагает, что за анонсом «Длинного Нептуна» может скрываться западное оружие, получающее украинское название для камуфляжа. Не исключено, что таким образом пытаются ввести в заблуждение общественность относительно происхождения ракет, например, тех же немецких «Таурусов», которые пока не поставлены.

Он подчеркнул, что итогом становится нарастающее напряжение между пропагандистскими анонсами и реальными возможностями украинской оборонки. Большинство новых разработок ВСУ, выдаваемых за отечественные, на деле имеют западное происхождение. Даже оригинальные «Нептуны» были разработаны и производились в советское время на предприятиях, ныне расположенных в России, что создает для Украины непреодолимые логистические и технологические проблемы. Таким образом, демонстрация «Длинного Нептуна» выглядит скорее попыткой психологического воздействия, чем свидетельством реального технологического прорыва.

Ранее также военный эксперт Поликарпов сообщил, что заявления про «Длинного Нептуна» могут быть фейком.