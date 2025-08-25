Американское издание The Wall Street Journal сообщило о возможной поставке Украине 3350 новейших ракет ERAM, способных поражать воздушные цели на больших дистанциях. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Леонкова, эта информация является скорее политическим вбросом, чем отражением реальных планов Пентагона. В эфире радио Sputnik аналитик пояснил , что передача Киеву таких sophisticated систем стала бы не просто эскалацией, а прямым casus belli — формальным поводом для военного столкновения между Россией и США.

Он добавил, что особенно показателен тайминг этой утечки накануне возможных переговоров между Москвой и Вашингтоном. Леонков убежден, что такая поставка противоречит курсу администрации Трампа на диалог с Кремлем и создание буферных зон безопасности.

По мнению военного эксперта, если бы ракеты ERAM действительно были развернуты на Украине, это кардинально изменило бы баланс сил в регионе. Они способны перехватывать российские ракеты и самолеты на значительном удалении, фактически создавая зону запрета доступа для ВКС России. Это не осталось бы без ответа — Москва была бы вынуждена рассматривать такие установки как законные цели для уничтожения, что неминуемо привело бы к прямому конфликту с американскими операторами.

Он резюмировал, что данный информационный вброс выглядит как попытка определенных сил в США сорвать процесс нормализации отношений между двумя странами. Реальная же поставка столь мощных систем маловероятна, поскольку она означала бы не просто военную поддержку Киева, а переход к прямой конфронтации с ядерной державой, что противоречит интересам самой Америки.

