Военэксперт Марочко оценил вероятность ВСУ организовать крупное наступление

В эфире радио Sputnik военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал текущую обстановку в зоне специальной военной операции. Он отметил, что украинская сторона активно наращивает масштабы мобилизации, что позволяет ей пополнять поредевшие ряды своих вооруженных формирований.

По его словам, хотя о начале полномасштабного наступления речи пока не идет, поскольку для него нет необходимых предпосылок, противник демонстрирует готовность к проведению локальных атак.

Эксперт отметил, что наиболее напряженная ситуация, по словам эксперта, складывается в районе Купянска, где украинские подразделения ведут маневренную оборону, демонстрируя высокую активность. Одновременно с этим наращивание группировок и разведывательные действия отмечаются на Южно-Донецком направлении и в Днепропетровской области. Эти приготовления создают реальные предпосылки для возможных точечных ударов, которые могут быть нанесены в ближайшей перспективе.

По его мнению, текущая оперативная обстановка характеризуется как напряженная и динамичная. Активная мобилизация на Украине позволяет противнику не только восполнять потери, но и создавать резервы для локальных наступательных действий. Хотя масштабного наступления ожидать преждевременно, угроза точечных ударов на отдельных участках фронта остается высокой, что требует от российских войск постоянной боевой готовности и внимания к изменяющейся тактической обстановке.

