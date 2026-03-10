Военэксперт объяснил замедление наступления российской армии весенней распутицей

Российские войска временно сбавили обороты в зоне специальной военной операции, но причина не в противнике, а в погоде. Как пояснил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru, наступила классическая весенняя распутица: снег тает, грунт размокает, и тяжелая техника попросту вязнет в грязи. Именно климатический фактор, а не какие-то тактические просчеты, привел к тому, что темпы продвижения снизились — это объективная реальность для любой армии мира.

Комментируя заявление депутата Гурулева о замедлении наступления, эксперт подчеркнул, что пауза вовсе не означает отказа от планов. Напротив, нынешняя конфигурация фронта и расположение сил говорят о том, что ставки делаются на самые решительные цели. Речь идет не просто о тактических успехах, а о стратегическом завершении задач: полное освобождение Донецкой агломерации, включая Краматорск, Славянск и Дружковку, а также создание буферных зон на сопредельных территориях — в Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.

По его словам, сейчас идет не остановка, а перегруппировка и подготовка к новому броску, когда земля подсохнет. Природа диктует свои условия, но затишье перед решающими боями редко бывает долгим. Как только техника снова сможет маневрировать, весенняя пауза сменится фазой активных действий, и тогда станет ясно, насколько серьезно российское командование настроено на достижение этих целей.

