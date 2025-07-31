Военэксперт оценил вероятность прямого конфликта с Западом

Главная битва между Россией и Западом еще не началась, и развернется она далеко от украинских полей, считает российский военный эксперт. По мнению Александра Артамонова, высказанному в эфире радио Sputnik, текущее противостояние на Украине лишь прелюдия.

Он подчеркнул, что исход стратегического противостояния решится в будущем прямом столкновении с Западом, причем не на украинской территории.

Ключевое отличие, по словам Артамонова, — в готовности Москвы действовать против Европы беспрецедентно жестко. Эксперт убежден: в случае конфликта Россия применит все тяжелые виды вооружения, и тогда даже боевые действия вроде бомбардировок пригорода Львова «Орешником» покажутся европейцам «тихим летним сном».

Таким образом, эксперт прогнозирует качественно иной уровень возможного будущего конфликта с Западом, где сдерживания в использовании максимальной мощи, характерного для действий на Украине, не будет.

Ранее депутат Слуцкий заявил, что Запад «бьет в бубен большой войны».