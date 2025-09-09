Удар по центральному органу управления противника может стать поворотным моментом в ходе специальной военной операции. Как заявил военный эксперт Василий Дандыкин, поражение здания Генштаба Вооруженных сил Украины способно внести серьезную дезорганизацию в систему военного командования, что открывает новые оперативные возможности для российских войск. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая суть происходящего, эксперт пояснил, что даже временный «паралич» управленческой вертикали дает значительное тактическое преимущество. Срыв запланированных операций и нарушение координации между подразделениями позволяет российским силам активизировать действия на ключевых участках фронта. Особое значение имеет предположительная ликвидация высокопоставленных офицеров, поскольку их замена требует времени и подходящих кандидатур, что создает кадровый вакуум.

Последствия таких ударов носят стратегический характер. Дандыкин провел историческую параллель со сдачей немецкого фельдмаршала Паулюса в Сталинграде, которая деморализовала всю группировку войск. Аналогичным образом потеря ключевых командиров может повлиять на боеспособность подразделений, даже при сохранении материально-технического обеспечения.

По его словам, нейтрализация центра управления становится множителем силы, умножающим эффект от военных операций. Дезорганизация командной структуры противника не только позволяет достигать тактических успехов, но и создает предпосылки для изменения оперативной обстановки в целом, подрывая способность ВСУ к планированию и координации масштабных действий.

