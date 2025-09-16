Военэксперт Рожин оценил эволюцию российской армии благодаря критике

Российская армия прошла значительный путь эволюции благодаря открытому диалогу с обществом, как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин. По его словам, конструктивная критика сыграла ключевую роль в преобразовании подходов к современным военным технологиям.

По его словам, в начале специальной операции в 2022 году существовало скептическое отношение к необходимости массового применения дронов. Государственным структурам потребовалось время для осознания важности беспилотных систем, но уже к 2023 году был принят комплекс официальных решений по этому вопросу. Принятие и адаптация критики привели к резкому скачку в развитии отечественной беспилотной промышленности. Вместо отрицания проблем государство смогло трансформировать общественные замечания в практические решения.

Эксперт подчеркнул, что обратная связь от общества стала катализатором качественных изменений в армии. Этот опыт демонстрирует эффективность гибкого подхода к современным вызовам и важность своевременной адаптации к меняющимся условиям ведения боевых действий.

