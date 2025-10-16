Военэксперт Сивков назвал наиболее опасный метод применения «Томагавков»

В эфире радио Sputnik военный эксперт Константин Сивков описал наиболее опасный сценарий применения крылатых ракет «Томагавк» с территории Украины. Главная угроза, по его мнению, заключается в принципиальной невозможности дистанционно определить, оснащена ли конкретная ракета обычной или ядерной боеголовкой.

По его словам, эта неопределенность создает принципиально новую стратегическую ситуацию, когда каждый пуск может нести непредсказуемые катастрофические последствия.

Эксперт также указал на возможность реализации еще более коварного плана, когда вместо стандартного заряда будет использована так называемая грязная бомба. Такое оружие, предназначенное для распыления радиоактивных материалов, представляет особую опасность. Критический момент состоит в том, что даже успешное перехват ракеты системой ПВО не устраняет угрозы — подрыв боеприпаса в воздухе все равно приведет к заражению обширной территории, создав зону, непригодную для жизни.

По его мнению, запуски «Томагавков» создают беспрецедентные риски, выходящие далеко за рамки обычного военного противостояния. Невозможность идентифицировать тип заряда до его попадания в цель и угроза радиоактивного заражения даже при перехвате превращают каждую такую ракету в потенциальный инструмент экологической и гуманитарной катастрофы. Это формирует новую, крайне нестабильную реальность, где локальные удары могут иметь глобальные последствия.

