17 октября в Вашингтоне состоится значимое событие — встреча президентов США и Украины, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидается, что на этой встрече может быть принято решение о предоставлении новых пакетов военной помощи Украине. Об этом в своем материале рассуждает аналитическое издание «Военная хроника».

Отмечается, что, как известно, вопрос о передаче ракет «Томагавк» пока остается открытым. Окончательное решение по этому поводу пока не принято.

Вопрос военной поддержки Украины выходит за рамки одной категории вооружений. Сейчас в зоне неопределенности остаются два типа ракет, которые вызывают наибольшую обеспокоенность. Это немецкие TAURUS, в производстве которых активно используются американские технологии, и полностью американские JASSM.

Оба типа вооружений относятся к категории «оружия за красной линией», так как их передача позволила бы Вооруженным силам Украины наносить точные удары по стратегически важным объектам на территории России. До инцидента с «Томагавками» передача таких вооружений считалась либо невозможной, либо крайне сложной.

Немцы совместно с корейской компанией Lig Nex1 разработали наземный вариант ракеты TAURUS, который впервые был представлен в 2015 году. Однако до сих пор неизвестно, сколько таких ракет было произведено.

Также неясно, будет ли увеличиваться ассортимент поставляемых вооружений, включая системы HIMARS, ракеты ATACMS и бронетехнику Bradley и Stryker. Для украинской армии эти виды вооружений критически важны в текущей оперативной обстановке.

США, похоже, планируют сосредоточиться на применении высокоточного, но ограниченного по радиусу действия оружия. Это позволит им выразить свою поддержку, не оказывая существенного влияния на исход конфликта.

