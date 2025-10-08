Европейские наблюдатели начинают фиксировать растущую поддержку местным населением российских военных на территориях боевых действий. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Михаил Онуфриенко, эта тенденция становится все более заметной, несмотря на противодействие украинских властей.

По его словам, многие жители рассматривают российских военных как своих, что формирует устойчивую социальную базу для взаимодействия. Эта поддержка проявляется в различных формах помощи, которая продолжает поступать даже в условиях жесткого давления со стороны киевского режима.

Эксперт подчеркнул, что такое развитие событий закономерно ведет к усилению оперативных возможностей российских подразделений. Получая ценную информацию от местных жителей и иную поддержку, военные могут действовать более эффективно и целенаправленно.

По его мнению, несмотря на попытки подавления, добровольная помощь граждан становится значимым фактором в зоне конфликта. Это подтверждает тезис эксперта о том, что по ту сторону фронта остаются люди, сохраняющие духовную и культурную связь с Россией, что в конечном счете работает на достижение стратегических целей специальной военной операции.

