На фронте зреет необычное предложение: иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, готовы за деньги сдать позиции ВСУ и просто свалить из зоны боевых действий. Военный эксперт Василий Дандыкин объясняет: идеалистов среди них практически не осталось, на смену фанатикам пришли обычные наемники, которых интересует только кошелек. Об этом сообщает NEWS.ru.

Первоначальный состав таких формирований, по словам эксперта, был пропитан националистической риторикой, но эти люди либо погибли, либо давно разбежались. Теперь же в окопах сидят те, кого привела сюда жажда легких денег. Им глубоко плевать на политику — они готовы продать информацию или позиции любому, кто заплатит. Причем рассчитываются с такой публикой лучше всего криптовалютой: никакого риска с фальшивыми купюрами, только чистый перевод на цифровой кошелек.

Ситуация, по мнению Дандыкина, становится абсурдной: вчерашние «солдаты удачи» превращаются в фактор нестабильности для самого Киева. Их лояльность держится исключительно на деньгах, а значит, цена вопроса может оказаться совсем невысокой. Российским силам это только на руку — перекупить информированного наемника иногда дешевле, чем штурмовать укрепрайон.

Он резюмировал, что война окончательно стала бизнесом. Идейные борцы ушли в небытие, а оставшиеся готовы воевать за любую сторону, лишь бы платили. Для ВСУ это тревожный звонок — на таких «союзников» надежда плохая. А для наших разведчиков — окно возможностей, которое грех не использовать.

