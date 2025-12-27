В зоне специальной военной операции российские военные последнее время активно используют самодельное устройство — радиотележку с громкоговорителем. Её задача — ослабить боевой дух бойцов ВСУ и побудить их сложить оружие. Эту информацию распространяют военные корреспонденты, работающие на передовой.

Так, «Известия» сообщают, что военнослужащие 1442-го гвардейского мотострелкового подразделения 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса группировки «Юг» рассказали о создании мобильной установки своими силами. Они применяют это устройство на одном из самых сложных участков линии боевого соприкосновения.

«Обычная роботизированная тележка, сделанная из подручных материалов: вешалка, металлические уголки, внутри установлен двигатель от шуруповерта, громкоговоритель. Это едва ли не самое грозное оружие в борьбе с неприятелем. Запись играет час-два-три, это давит на человека», — признаются бойцы.

Ежедневно по утрам установка "кулибиных" занимает позицию и транслирует на сторону противника официальные сообщения Министерства обороны России о продвижении российских войск на различных участках фронта.

Военнослужащие на этом не останавливаются и вдовесок включают боевикам ВСУ гимн России, а также различные известные русские песни. В будущем они планируют установить на тележку видеокамеру, чтобы использовать наземный дрон не только для транспортировки, но и для разведки.

