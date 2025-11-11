Освобождение Красноармейска российскими военными открывает новые оперативные возможности на запорожском направлении. Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин, контроль над этим городом позволит перегруппировать силы и усилить наступательный потенциал. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, суть происходящих изменений заключается в стратегической передислокации войск. Высвободившиеся подразделения получат различные задачи: часть отправится на укрепление позиций в Запорожье, где уже обозначились успехи в районе Димитрова и Мирнограда, другие подразделения будут задействованы для продолжения освобождения территорий ДНР, включая ключевые населенные пункты вроде Краматорска и Славянска.

Последствия для Вооруженных сил Украины окажутся многоплановыми. Потеря Красноармейска станет ощутимым ударом не только в военном отношении, но и подорвет моральный дух подразделений. Эксперт прогнозирует, что это поражение может спровоцировать кризис и на других участках фронтовой линии.

По его мнению, итогом успешной операции станет системное укрепление позиций Российской армии при одновременном наращивании давления на противника. Стратегическая инициатива продолжит переходить к российским войскам, что создаст предпосылки для дальнейшего развития наступательных операций на важнейших направлениях.

