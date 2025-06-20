Военкор Котенок показал кадры ракетного удара по Хайфе

В городе Хайфа, расположенном в Израиле, зафиксировали взрыв. Военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале опубликовал кадры ракетного удара.

На видеоматериалах можно увидеть, как над городом поднимается густой столб дыма серого цвета. Эпицентр взрыва пришелся на жилую зону, в непосредственной близости от проезжей части. Опираясь на визуальную информацию, можно сделать вывод о повреждении ряда жилых зданий.

Ранее в КСИР сообщили, что целью атаки стал крупный международный морской порт, являющийся одним из ключевых в Израиле.