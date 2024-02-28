Военкор Коц: Россия нащупала слабое место в обороне ВСУ

По его мнению, наблюдается «эффект домино» после освобождения российскими войсками Авдеевки 17 февраля. За последующие 11 дней ВС РФ заняла еще несколько населенных пунктов, которые противник в панике покидал, чтобы не попасть в окружение.

Журналист предположил, что в ближайшие дни будут освобождены новые села и поселки.

Чтобы не допустить обрушения фронта на этом участке, ВСУ вынуждены будут перебрасывать на Авдеевское направление подразделения из других мест. Что, в свою очередь, создает возможность прорыва на оголенных участках.

Коц отмечает, что украинской армии становится все сложнее «затыкать пробоины телами».

Ранее сообщалось о тяжелом положении ВСУ под Часовым Яром, который российская армия, по примеру Авдеевки, намеревается взять в клещи.