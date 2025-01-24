Военкор Обищенко пояснил причины, почему ВСУ на Донбассе бьют по одним местам

По словам военкора Станислава Обищенко, украинские войска бьют по одним и тем же местам на Донбассе, потому как у них есть какие-то старые координаты, они по ним работают и просто пишут отчеты, что все у нас нормально, все у нас хорошо. Об этом сообщает радио Sputnik.