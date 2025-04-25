Военкор Обищенко рассказал о новых детекторах дронов в зоне спецоперации
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По словам военкора Станислава Обищенко, российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации получили новые детекторы, помогающие оперативно обнаружить беспилотники противника. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что это современные системы, которые дают большое преимущество российским войскам.
Ранее в Минтрансе России предложили установить для гражданских дронов новый класс воздушного пространства.