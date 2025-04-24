В Минтрансе предложили установить для гражданских дронов новый класс воздушного пространства

В российском Минтрансе предложили установить для гражданских дронов новый класс воздушного пространства — H (то есть высота составит до 150 метров). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные портала нормативных актов.

То есть, согласно проекту, не будет производиться эшелонирование дронов, не потребуется и наличие двухсторонней постоянной связи с органом обслуживания. Скорость полета будет ограничиваться 450 километрами в час, и при выполнении таких полетов не придется запрашивать разрешение на использование воздушного пространства.

По предложению Минтранса, маршруты полетов в воздушном пространстве класса G также могут быть изменены — они смогут производиться на высоте от 150 метров, шириной до 4 километров. При этом БПЛА должны быть оснащены бортовыми огнями.

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