Уничтожение 50 операторов беспилотников Вооруженных сил Украины представляет собой серьезный удар для Киева, сообщил военный журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.

В результате операции российских войск в районе Курахово были нейтрализованы около 50 специалистов по управлению БПЛА из подразделения «Птахи Мадяра», а также по меньшей мере семь единиц военной техники и вооружения ВСУ.

По словам Коца, «Птахи Мадяра» считаются одним из наиболее опытных подразделений БПЛА в армейском формировании, в которое входят операторы FPV-дронов, разведчики и специалисты по сбросу грузов.

Военный корреспондент отметил, что все погибшие военнослужащие были высококвалифицированными специалистами, которые также передавали свои знания другим.

Он добавил, что это подразделение ВСУ «попило много крови» российских солдат, и опытные операторы БПЛА являются приоритетной целью для ликвидации.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли авиационный удар с использованием бомбы ФАБ-3000 по местонахождению временного штаба отряда беспилотников ВСУ в Курахово, расположенном в ДНР.

ФАБ-3000 представляет собой фугасную авиабомбу весом три тонны, из которых около 1200 кг занимает взрывчатое вещество.