Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут планировать атаку в Курской области, которую они сами называют «ударом последней надежды». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Подоляка в своем телеграм-канале.

По его информации, несмотря на некоторые успешные действия Российской армии, на курском направлении наблюдается затишье, так как ожидаемый удар ВСУ создает серьезную угрозу.

В то же время противник проводит активную дезинформационную кампанию, касающуюся как направления, так и даты предполагаемой атаки. Это происходит на фоне фактического ослабления его позиций на покровском и кураховском участках фронта.

Кроме того, Подоляка отметил, что в результате успешного штурма российские войска смогли взять под контроль село Черкасская Конопелька в Суджанском районе.

Ранее британское издание The Economist сообщило об ухудшении положения украинской армии в Курской области.