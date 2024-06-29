Военкор Сладков предрек ВСУ «удар в спину» и окружение в Угледаре

Украинскую армию на угледарском направлении ожидает «удар в спину», и как результат, полное окружение. Соответствующий прогноз сделал военный корреспондент в зоне проведения СВО на территории Украины Александр Сладков в своих социальных сетях .

В посте журналист указал на то, что угледарское направление является одним из 10 активных на фронте в данный момент. Он добавил, что российская сторона оказывает давление, но прорыв фронта пока не является возможным. В то же время, лобовая атака не является приоритетом для Армии России, подчеркнул Сладков.

Он также заявил о том, что для успеха, российским военным нужно продвинуть линию боевого соприкосновения от Курахова и Карловки для того, чтобы впоследствии окружить противника или спровоцировать его бегство в Угледаре.

Журналист также опубликовал кадры на которых видно, как российский танк Т-80БФМ бьет прямой наводкой по украинским ВС на уледарском направлении. По словам Сладкова, у техники усилена броня и установлены защитные экраны. Она предназначена для использования в ночное время суток под шквальным огнем, указал военкор.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ уничтожили 6 установок HIMARS за неделю.