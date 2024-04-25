Военкор Сладков сообщил о взятии российскими войсками кирпичного завода в Красногоровке

«Пятерка» захватила на заводе девять больших зданий, над предприятием водружен российский флаг.

Кирпичный завод был центром обороны ВСУ в Красногоровске. После его взятия осталось подавить лишь небольшие очаги сопротивления и дождаться официального сообщения от Минобороны об освобождении очередного населенного пункта в ДНР.

Штурм получился стремительным. Массированное наступление на завод началось только вчера днем.