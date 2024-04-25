Военкор Сладков сообщил о взятии российскими войсками кирпичного завода в Красногоровке
Фото: [Министерство обороны РФ]
Пятая бригада 1-го корпуса 8-й армии ЮВО взяла Краногоровский огнеупорный завод, сообщил военкор Александр Сладков.
«Пятерка» захватила на заводе девять больших зданий, над предприятием водружен российский флаг.
Кирпичный завод был центром обороны ВСУ в Красногоровске. После его взятия осталось подавить лишь небольшие очаги сопротивления и дождаться официального сообщения от Минобороны об освобождении очередного населенного пункта в ДНР.
Штурм получился стремительным. Массированное наступление на завод началось только вчера днем.