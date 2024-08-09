Военкора Поддубного успели вывезти за пару минут до второго удара по его машине

Военкора ВГТРК Евгения Поддубного успели вывезти с места взрыва за несколько минут до повторного удара украинского дрона по его автомобилю. Об этом телеграм-каналу Mash рассказал водитель, спасший журналиста.

Сергей Б. наткнулся на Поддубного, когда тот с окровавленным лицом вышел на трассу. Водитель перебинтовал ему голову, а от обезболивающего военкор отказался. По словам Сергея, он вообще держался молодцом: «мужика видно издалека».

Вскоре подъехала другая машина, на которой Поддубного отвезли в машину. А затем появился еще один FPV-дрон и влетел в машину журналиста.

Из съемочной группы больше никто не пострадал.

Поддубный в настоящее время находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим ведет целенаправленную охоту на российских журналистов.