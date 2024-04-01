«Военкоры Русской Весны»: российским десантникам осталось пройти 650 метров до города Часов Яр

По данным канала, 98-й ивановской дивизии ВДВ осталось пройти до города 650 метров. Десантники один за другим занимают опорные пункты ВСУ.

Украинские ресурсы сообщают, что к Часову Яру стягиваются резервы для штурмовых действий.

Хорошо укрепленный Часов Яр является важным стратегическим пунктом. После его освобождения российские войска получат оперативный простор для дальнейшего наступления.

Российская армия начала бои на подступах к городу месяц назад.