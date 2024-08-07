Боевики ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа» недалеко от одноименного города в Курской области. Об этом сообщил связанный с Министерством обороны РФ канал «Рыбарь» , администратором которого является военный корреспондент Михаил Звинчук.

Газоизмерительная станция расположена недалеко от пропускного пункта «Суджа». По некоторым данным, через нее происходит транзит газа в Европу через украинскую территорию.

Как пишет «Рыбарь», ВСУ установили контроль над несколькими населенными пунктами на территории Курской области. Речь идет об Обуховке, Покровском, Толстом Луге и Любимовке. Ранее украинские военные также вошли на территорию западного пригорода Суджа — в населенный пункт Гончаровка. Оттуда их удалось выбить ВС РФ.

Как ранее писал Mash, именно в Гончаровке продолжаются ожесточенные бои. Также источник сообщал, что в результате артиллерийского обстрела погибли беременная девушка, фельдшер и водитель скорой помощи.

6 августа ВСУ предприняли попытку незаконно вторгнуться на территорию РФ через Курскую область. По сообщениям Министерства обороны РФ, в попытках пересечь территорию России участвовали порядка 300 украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обратился к регионам РФ с просьбой помочь жителям Курской области в связи с обострением обстановки.