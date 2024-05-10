Военкоры заявили об активизации российской армии в Харьковской области

Войска России активизировали свои действия под Харьковом. В особенности это относится к частям, которые дислоцированы в Белгородской области. Там артиллерия начала артподготовку. Такие данные появились сразу у нескольких военных корреспондентов с обеих противоборствующих сторон.

Россиянин Александр Коц в своем телеграм-канале отметил, что приграничная полоса в России пришла в движение еще ночью. С территории Белгородской области начался обстрел украинских позиций. Части ВС РФ пришли в движение. Украинское издание «Страна» заявило об обстреле Волчанска со стороны России. Жителей Харьковской и Сумской областей при этом призвали эвакуироваться подальше от линии фронта.

Военкор Александр Харченко выразил мнение, что это началось создание давно анонсированной буферной зоны. Она необходима, чтобы обезопасить от обстрелов жителей населенных пунктов в российских регионах. Есть данные, что некоторые украинские приграничные населенные пункты уже взяты под контроль российскими бойцами. При этом никаких официальных сведений на этот счет пока не поступало.

Ранее пророссийское подполье сообщило из Николаевской области, что в поселке Ольшанское был уничтожен склад тяжелой техники и боеприпасов. После воздушного удара на складе вспыхнул пожар, в котором детонировал находившийся на хранении боекомплект.