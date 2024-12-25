Военная хроника: в руле высоты упавшего под Актау самолета обнаружили десятки отверстий

Микроблог выложил два видео. На них показаны отверстия, которые находятся на руле высоты воздушного судна, совершившего жесткую посадку в поле. Судя по кадрам, все они появились в результате воздействия на самолет извне.

Другой телеграм-канал под названием «Readovka» добавил, что такие отверстия очень напоминают осколочные пробоины. В нем также приведено свидетельство одного из выживших пассажиров, что перед падением самолета был слышен взрыв. В Сети уже появились допущения, что воздушное судно было обстреляно с земли.

Ранее уже стало известно, что проблемы с управлением воздушного судна начались за 50 минут до его столкновения с землей. У лайнера отказали рули высоты, после чего пилоты управляли им с помощью изменения тяги двигателей. Экипаж запросил посадку в аэропорту Актау, но после понял, что посадить самолет штатно не удастся. После этого было решено сажать борт в поле, подальше от людей и строений.